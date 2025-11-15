Studenti z Kadaně postavili nejlepší pavilon pro EXPO, je celý z lepenky

Tým 2. B ze Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň ve složení An Nguyen, Lucie Vlková a Patrik Hrebinec dosáhl pod vedením odborného učitele Josefa Perouta parádního úspěchu. Na mezinárodní soutěži pro nejlepší mladé tvůrce staveb Modelium 2025 se umístil na 1. místě s nejlepším lepenkovým modelem národního pavilonu pro světovou výstavu EXPO.

Do 17. ročníku soutěže se v Ostravě zapojilo rekordních 83 týmů ze 40 škol z Česka a Slovenska. Soutěž byla určena studentům středních škol se zaměřením na stavebnictví. Úkolem soutěžících bylo navrhnout a vytvořit originální model národního pavilonu pro světovou výstavu EXPO z vlnité lepenky. Vítězný tým z Kadaně získal finanční odměnu 25 tis. Kč a putovní pohár Modelium. Mezinárodní porota hodnotila modely podle originality, promyšlenosti návrhu, vnitřního uspořádání, práce s vlnitou lepenkou, práce s měřítkem a prezentace týmu.

