Kočičí kalendář od dobrovolníků „Most pro Kočky“ jde na dobrou věc!

Mostecká organizace Most pro kočky, která se stará o opuštěné kočky a zajišťuje kastrace toulavých koček, vydala nový charitativní kalendář.
Velký nástěnný charitativní kalendář 2026 s kočkami z Mostu je již v prodeji. Stejně jako vloni v něm najdete i oblíbené kočičí pexeso. Cena kalendáře je 299 Kč, předání je možné osobně v Mostě a v Litvínově nebo ho lze zaslat přes Zásilkovnu. Zájemci se mohou hlásit do komentáře pod příspěvek na Facebooku Most pro kočky. Následně vás bude kontaktovat Petra Supermáma, se kterou domluvíte podrobnosti. Koupí kalendáře pomáháte kočkám, které to nejvíc potřebují. Díky příspěvkům dárců dostávají domovy, péči a naději.