Tajemství Slunce v hvězdárně na hradě Hněvín!

Vydejte se během letních prázdnin na komentovanou prohlídku hvězdárny a nahlédněte do fascinujícího světa astronomie. Dozvíte se zajímavosti o historii hvězdárny, prohlédnete si unikátní historický dalekohled i nový speciální přístroj určený k pozorování Slunce.
Pokud bude přát počasí, čeká vás také pozorování Slunce hned dvěma různými způsoby. Uvidíte sluneční skvrny ve fotosféře i působivé protuberance, erupce a další jevy v chromosféře. Komentovaná prohlídka trvá přibližně 25 minut.
• 23. a 24. července | 10:00–19:00
• 25. července | 11:00–18:00
• 30. a 31. července | 10:00–19:00
Kapacita hvězdárny je omezená – najednou může být uvnitř maximálně 10 návštěvníků, proto doporučujeme přijít s dostatečným předstihem.