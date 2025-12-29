Témata bez hranic: Zdravá a nezdravá sebeláska

Citadela Litvínov zve na další zajímavou přednášku zaměřenou na jedno z nejdůležitějších témat současnosti, tentokrát na téma „Zdravá a nezdravá sebeláska„, s Tomášem Zetkem.
V mýtu o Narcisovi se hrdina tak moc zahleděl do svého sebeobrazu na hladině, až v něm utonul. Nebuď sobec! Nemysli jen na sebe! Ty jedna nevděčnice/nevděčníku. Tyto a další podobné, zprvu výchovné, věty, z nichž se následně stala vnitřní přesvědčení o tom, co to znamená být či nebýt dobrým člověkem, rámují to, jak moc se dokážeme mít rádi.
Často o tom mluvíme, ale zpravidla si právě kvůli skrytému podezření ze sobeckosti moc nedokážeme představit, co to vlastně je. Jiná interpretace mýtu totiž nabízí jiný pohled. Narcis se měl natolik rád, že mu stálo za to skočit kvůli sobě do hlubin temnoty, aby prozkoumal, kým to vlastně je. Začal být zvědavý!
O podobná zjištění si budeme spolu povídat v přednášce o zdravé a nezdravé sebelásce. Zajímá vás, kdo jste? A jste ochotni kvůli sobě skočit do hlubin-tedy vydat se do neznáma?
Termín konání: středa 21. ledna 2025
Čas a místo: od 19.00 hodin, Café Bar Citadela
Vstupné: 150 Kč
Vstupenky k zakoupení na pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online nebo telefonicky 476 111 487.