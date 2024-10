Titul Lékař roku získali dětský primář a ortoped z Krajské zdravotní

V anketě pořádané Unií pacientů České republiky získali titul Lékař roku 2023 ve svých kategoriích hned dva specialisté z nemocnic Krajské zdravotní.

V 16. ročníku ankety „Lékař roku“ získali nejvyšší počet hlasů od pacientů a titul „Lékař roku 2023“ specialisté z nemocnic Krajské zdravotní hned ve dvou kategoriích. V kategorii „Lékař lůžkového zařízení“ uspěl primář Dětského oddělení Nemocnice Rumburk MUDr. Dalibor Karbula. MUDr. Pavel Novák z Ortopedického oddělení Nemocnice Chomutov získal nejvíce hlasů v kategorii „Lékař specialista“.

Oba „Lékaře roku“ velká pozornost pacientů potěšila a takového ocenění své dosavadní práce si váží, jak dokazují jejich slova v reakci na vítězství v anketě.

„Ocenění respektuji, je milé, že přišlo od pacientů, přesněji od rodičů dětí. V Rumburku působím jako pediatr 24 let a lidé mě znají,“ říká primář Dalibor Karbula. Stát se panem doktorem jako dítě netoužil, bavilo by ho být truhlářem. Vyhověl ale přání maminky a zamířil na medicínu. Nad výběrem oboru nezaváhal, stal se pediatrem. „Když už jsem měl být lékařem, tak dětským. Děti mám rád. Voní i pokakané – na rozdíl od dospělých,“ dodává s humorem sobě vlastním, který společně s dobrou náladou již mnoho let rozdává malým i velkým, nejen v rumburské nemocnici.

„Samozřejmě, že mi ocenění udělalo velkou radost a vážím si ho. Je to pro mě čest, ale také milé překvapení, přeci jenom jsem neočekával, že by pro mě pacienti hlasovali,“ je potěšen lékař Pavel Novák, který na chomutovském ortopedickém oddělení působí šestým rokem. „Dráhu ortopeda jsem si zvolil již během druhého ročníku medicíny, kdy jsem věděl, že budu chtít dělat chirurgický obor, a směrem k ortopedii mě postrčila tchyně. Následně jsem zjistil, že náplň ortopedie je mi ze všech oborů nejbližší. Ambulantní práci jsem si velmi oblíbil. Přijdu do kontaktu s pacienty a mohu s nimi diskutovat jejich aktuální problém či naopak probíhající léčbu,“ přibližuje pacienty oceněný ortoped.

„Blahopřeji oběma kolegům z nemocnic Krajské zdravotní k ocenění od pacientů. Potvrdilo fakt, že asertivita, empatie a jasná komunikace ze strany zdravotníků směrem k pacientům je základem pro vybudování vztahu založeného na důvěře. A právě toho, jak je z výsledků ankety zřejmé, si lidé nejvíce všímají a kvitují ho. Jsem rád, že naši lékaři takoví jsou,“ uvádí Jiří Laštůvka, zastupující generální ředitel a náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.