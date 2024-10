Autodrom chystá novinky – mezi nimi i přesun hlavního závodu sezony

Autodrom Most si pro sezónu 2025 připravil řadu novinek, z nichž nejzásadnější je zcela nový termín pro hlavní závod sezóny – mistrovství světa WorldSBK, které se přesouvá z července na polovinu května a bude tak zahajovat nabitou motocyklovou sezónu v ČR. Fanoušci i jezdci se mohou těšit také na další modernizaci infrastruktury okruhu a nové doprovodné série tradičního Czech Truck Prix.

WorldSBK 2025: Nový termín a atraktivnější podmínky pro fanoušky

Největší událost mostecké sezóny, mistrovství světa superbiků (WorldSBK), které v letošním roce navštívilo téměř 60 tisíc diváků, se v roce 2025 přesouvá na květnový termín 16.–18. 5. 2025. „Chtěli jsme vyjít vstříc fanouškům, pro které bude červenec nabitý motocyklovými podniky nejen v ČR. Květnový termín jsme zvolili také s ohledem na tradiční domácí akce a věříme, že bude skvělým startem sezóny,“ říká Josef Zajíček, generální ředitel Autodromu Most a člen pořádajícího spolku AMK Most.

Autodrom Most přichystal pro fanoušky WorldSBK také další příjemnou změnu – sjednocené vstupné pro všechny diváky, se kterým se dostanou doslova až na asfalt. Již žádné rozdělování mezi diváckým svahem a paddockem! Šampionát WorldSBK je známý aktivitami, jako je Victory Lane nebo Paddock Show a další, které umožňují fanouškům stát se nedílnou součástí závodního víkendu. „Cílem je nabídnout autentický WorldSBK zážitek všem. Fanoušci se dostanou až na asfalt, víc už to ani nejde,“ popisuje Josef Zajíček zážitky, které nikde jinde diváci nenajdou. Fanoušci navíc jistě ocení, že jednodenní vstupné bylo sníženo z loňských 1500 Kč na 1100 Kč (předprodej), přičemž děti až do 15 let mají vstup zdarma.

Novinky se dotkly i samotného programu závodního víkendu. Na čtvrtek 15. května, kdy tradičně probíhá track walk, během něhož si jezdci osobně procházejí trať, Autodrom připravil speciální akci – běh na dráze pro veřejnost, při kterém si účastníci budou moci zblízka prohlédnout trať i paddock. Vstup na tuto akci bude zdarma.

Další novinky pak čekají návštěvníky během závodního víkendu. V sobotu Autodrom zpřístupní dráhu pro diváky, kdy se bude přímo na trati konat část doprovodného programu s jezdci. V neděli se pak mohou motocykloví nadšenci připojit k Bike Parade – společné jízdě po okruhu.

Inovace a investice pro sezónu 2025

Autodrom Most ještě před začátkem sezóny zainvestuje 25 milionů Kč do celého areálu s cílem dále zlepšit zážitek návštěvníků a zvýšit bezpečnost na trati. Mezi klíčové projekty patří:

Kompletně nové ozvučení diváckého svahu , které návštěvníkům zajistí lepší přehled o dění během závodů.

, které návštěvníkům zajistí lepší přehled o dění během závodů. Oprava povrchu dráhy v nejexponovanějších zatáčkách (T1, T2, T7 a T21), aby zůstala zachována špičková kvalita povrchu i v nejnamáhanějších úsecích.

(T1, T2, T7 a T21), aby zůstala zachována špičková kvalita povrchu i v nejnamáhanějších úsecích. Nové bezpečnostní bariéry mezi zatáčkami T8 a T12, které umožní novinářům bezpečný přístup do dosud uzavřených oblastí

mezi zatáčkami T8 a T12, které umožní novinářům bezpečný přístup do dosud uzavřených oblastí Instalace nové generace LED panelů , včetně startovacího zařízení pro signalizaci jezdcům a informování v reálném čase.

, včetně startovacího zařízení pro signalizaci jezdcům a informování v reálném čase. Modernizace softwaru kamerového systému pro zpětné přehrávání záznamů sportovními komisaři.

pro zpětné přehrávání záznamů sportovními komisaři. Modernizace technologií pro výběr parkovného pro rychlejší a pohodlnější odbavení.

pro rychlejší a pohodlnější odbavení. Omezení provozní doby do 18 h, které pro Autodrom znamená -15 milionů Kč.

Doprovodné akce a další závody

Novinky čekají i na fanoušky tradičního závodu Czech Truck Prix, který se pojede opět s evropskou verzí NASCAR poslední srpnový víkend (29.–31. 8. 2025). „V reakci na přání fanoušků se na programu objeví dvě nové doprovodné série – Triumph Competition & British GT a Super Sixties. Obě přinášejí atraktivní automobilové závody historických vozů ve stylu ryzího motorsportu,“ přibližuje Josef Zajíček.

Josef Zajíček, ale s historickými vozy vyrazí příští rok opět i mimo areál Autodromu Most. Jako zakladatel vytrvalostní jízdy Czech Oldtimer Express naplánoval již třetí ročník na květen (2.–8. 5. 2025). Padesátka českých veteránů překoná v pěti etapách více než 2000 km, přičemž několikrát překročí hranice Německa, Švýcarska a Francie, aby jízda vyvrcholila v Cannes na francouzské riviéře.