U jezera Most se plánuje místo pro karavany i stany

U jezera Most by mohla vzniknout provizorní plocha pro karavany, ale i pro stanování. Součástí by mělo být i zázemí a nabídka standardních služeb.

Stále více turistů, ale i místních pátrá po vhodném místě pro kempování u jezera Most. Stejně jako na Matyldě by se tu měly takové prostory i se zázemím vytvořit. „Vnímáme, že jezero se stává navštěvovaným turistickým místem, které potřebuje dostupnost služeb – nejen půjčovnu vodních sportů a občerstvení, ale i nějakou formu ubytování,“ přiznal primátor Marek Hrvol. Zdůraznil, že pro město je to jedna z priorit.

Město už zpracovalo geologické posudky o složení půdy mezi okružní křižovatkou u jezera a stanovištěm pro vodní sporty. V těchto místech by měl vzniknout kemp. „Půda k zakládání jednotlivých staveb je tu však velmi špatná, a proto to bude dost komplikované,“ připustil primátor. Dalším problém je, že pozemky ještě nepatří městu. „Připravovat se můžeme, ale investovat peníze teď není možné. Musíme nejdříve vlastnit pozemky a pak tu něco vymýšlet,“ řekl dále.

Původně město plánovalo, že tu vybuduje kombinaci pro stanování i karavany, přičemž karavanisté by se tu měli možnost připojit na sítě. Kromě toho se tu do budoucna počítá i s prostorem pro chatky. Součástí by mělo být i společné zázemí, jako jsou sprchy, umývárny, jídelna. „To byla naše vyhlídka a uvidíme, jaká bude realita. Jezero se nemůže dál rozvíjet, aniž by tu toto chybělo,“ souhlasí primátor a zároveň dodává, že by se zatím mělo jednat o mobilní stavby, než se dojde k nějakému vhodnému řešení. „Je to alternativa, která naučí lidi, aby sem mohli přijet. Je totiž ještě dlouhá doba, než se vše vyřeší a mezitím se tu vytvoří nějaká alternativa – mobilní sprchy a toalety atd. Dnes tu vládne divočina. Karavanisté stojí všude možně, mezi auty apod. Není to nijak organizované,“ podotkl. V nejbližší době by se proto mělo vyčlenit pro karavany vhodné místo, kde by bylo možné pobývat a zároveň tu byla k dispozici základní infrastruktura.

Ilustrační foto