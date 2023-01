Zlatou tečku za univerziádou v Lake Placid udělala Kristýna Otcovská. Dvaadvacetiletá studentka medicíny vstoupila do hromadného startu třemi chybami vleže, pak už ale střílela čistě, skvěle běžela a zvítězila. Ze Světových zimních univerzitních her 2023 odjíždíme se dvěma zlatými a dvěma bronzovými medailemi. A to dnes ještě měl k cennému kovu hodně blízko pátý Luděk Abrahám.