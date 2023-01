V Litvínově opět začali s kastrací volně žijících koček. Kočky pracovníci psího útulku odchytí do klecí a předají veterináři ke kastraci. Po zotavení vypouští kočky v místech, kde byly odchyceny. „Je to velmi účinný boj s nekontrolovatelným rozmnožováním toulavých koček,“ uvedl vedoucí útulku Jan Novák. S programem město Litvínov a Městská policie Litvínov úspěšně pokračují už několik let.