Unipetrol s městy Most a Litvínov spouští pilotní provoz vodíkového autobusu

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol zahájí ve spolupráci s městy Most a Litvínov pilotní provoz vodíkového autobusu, který vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. „Vodíkový autobus bude zařazen do provozu na vybraných linkách ve městech Most a Litvínov od čtvrtka 29. června do neděle 9. července,“ přiblížil Daniel Dunovský, ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a dodal: „První dny bude autobus v provozu v Mostě, následně se přesune do Litvínova a poslední den testování bude opět v Mostě.“

Součástí pilotního provozu bude představení vodíkového autobusu veřejnosti ve středu 28. června od 13:00 do 14:30 před městským úřadem v Litvínově a od 15:00 do 16:30 před magistrátem v Mostě.