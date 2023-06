Vodíková čerpačka v Litvínově spuštěna, vodíkový autobus také

ORLEN Unipetrol otevřel další veřejnou vodíkovou stanici, je součástí čerpací stanice ORLEN Benzina v Litvínově

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol uvedla do provozu druhou veřejnou vodíkovou stanici. Ta je umístěna na čerpací stanici ORLEN Benzina v Záluží u Litvínova a má stejné parametry jako v březnu otevřená vodíková stanice na pražském Barrandově. „Budujeme veřejně dostupné a plně samoobslužné vodíkové stanice pro automobily, nákladní vozidla a autobusy, které jsou v non-stop provozu a u kterých probíhá plnění vozidel stejně jako při doplňování klasických pohonných hmot,“ uvedl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol. Budování vodíkové infrastruktury je v souladu se strategií bezemisního rozvoje skupiny ORLEN Unipetrol a navazuje na unijní a národní priority v oblasti rozvoje veřejné infrastruktury pro čistou mobilitu.

„Budování vodíkové infrastruktury je součástí našeho plánu strategického rozvoje směrem k emisní neutralitě, které chceme dosáhnout nejpozději do roku 2050. Klademe důraz na rozvoj petrochemického segmentu, dekarbonizaci, digitalizaci, recyklaci a využívání alternativní zdrojů energie včetně biopaliv a vodíku. Jen do roku 2030 investujeme tímto směrem 35 miliard korun,“ popsal rozvojové plány skupiny ORLEN Unipetrol její generální ředitel Tomasz Wiatrak.

Výstavbu vodíkové stanice v Záluží u Litvínova podpořilo Ministerstvo dopravy České republiky v rámci Operačního programu doprava 2. „Dle současného plánu čisté mobility by v České republice do roku 2025 mělo být 12 vodíkových stanic a 40 stanic pak do roku 2030,“ připomněl ministr dopravy České republiky Martin Kupka a současně upozorňuje, že dané cíle ještě nereflektují aktuální podobu návrhu evropského nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, podle kterého je třeba vybudovat vodíkovou infrastrukturu každých 200 km na hlavní síti TEN-T. „V letošním roce proto očekáváme aktualizaci Národního plánu čisté mobility,“ uzavřel ministr Kupka.

Aktivity směrem k udržitelnější dopravě realizuje také Ministerstvo životního prostředí České republiky. „Snahou ministerstva životního prostředí jako ministerstva budoucnosti je snižovat emisní zátěž z dopravy. Systematicky proto podporujeme výměnu vozového parku veřejné správy, od loňského roku máme pro obce, kraje, úřady, školy a další instituce vypsanou velkou, šesti set milionovou výzvu z Národního plánu obnovy na podporu nákupu elektromobilů, vozidel na vodík a neveřejných dobíjecích stanic. Výzva stále běží a rok od jejího vyhlášení máme žádosti ve výši přes 463 milionů korun, za které veřejná správa pořídí 1255 elektromobilů a 316 dobíjecích stanic,“ uvádí Petr Hladík, ministr životního prostředí České republiky.

Vodík je zásadní součástí nejen rozvoje nízko emisní a bezemisní osobní, hromadné i nákladní dopravy. „Jeho intenzívnější využití je nezbytné pro splnění cílů také v oblasti dekarbonizace průmyslu. Technologie využívající obnovitelný vodík vnímáme jako vhodné doplnění do energetického mixu nových technologií a postupů, jejichž kombinací lze unijní cíle splnit efektivněji,“ doplnil Tomáš Herink a upřesnil: „Ročně v našich rafinériích vyprodukujeme 80 tisíc tun vodíku. Od roku 2027 plánujeme vyrábět zhruba 4 500 tun vodíku také za pomoci elektrické energie z obnovitelných zdrojů, jejíž podstatnou část budeme získávat z fotovoltaické elektrárny instalované v blízkosti naší litvínovské rafinérie.“

ORLEN Unipetrol s městy Most a Litvínov spouští pilotní provoz vodíkového autobusu

Plnění vodíkovéhoRafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol zahajuje ve spolupráci s městy Most a Litvínov pilotní provoz vodíkového autobusu, který vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. „Vodíkový autobus bude zařazen do provozu na vybraných linkách ve městech Most a Litvínov od čtvrtka 29. června do neděle 9. července,“ přiblížil Daniel Dunovský, ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a dodal: „První dny bude autobus v provozu v Mostě, následně se přesune do Litvínova a poslední den testování bude opět v Mostě.“ Součástí pilotního provozu bude představení vodíkového autobusu veřejnosti ve středu 28. června od 13:00 do 14:30 před městským úřadem v Litvínově a od 15:00 do 16:30 před magistrátem v Mostě.

Most a Litvínov se stanou jedněmi z prvních měst v České republice, kde byl nasazen vodíkový autobus do běžného provozu na pravidelných linkách. „Vodík vnímáme jako jeden ze zásadních nástrojů pro splnění dekarbonizačních cílů. ORLEN Unipetrol nám zprovozněním vodíkové stanice otevřel ideální příležitost pro testování vodíkového autobusu na Mostecku. Bude-li zkušební provoz úspěšný, začneme činit konkrétní kroky k tomu, abychom do konce roku 2024 získali takový autobus do vozového parku našeho dopravního podniku,“ řekl Marek Hrvol, primátor statutárního města Most.

„Také pro naše město je to vítaná příležitost jak se reálně posunout vpřed na cestě za rozvojem nízkoemisní a bezemisní mobility ve veřejné dopravě,“ doplnila Kamila Bláhová, starostka města Litvínov, a dodala: „Testování vodíkového autobusu je rozděleno do dvou fází. Po nynějším, letním, testování, zrealizujeme zkušební provoz také v zimních měsících.“

Na testovacím provozu vodíkového autobusu spolupracují obě města se skupinou ORLEN Unipetrol, která tento vodíkový autobus pro tento pilotní projekt zprostředkovala a finančně podpořila. „Zodpovědně se podílíme na rozvoji nové technologie, která bude brzy hrát důležitou roli v energetickém mixu pro plnění cílů čisté mobility a dekarbonizace, které jsou součástí bezemisního rozvoje Evropské unie i České republiky,“ vysvětlil Tomáš Herink, člen představenstva společnosti ORLEN Unipetrol, a dodal: „Vodíková technologie je ideálním doplněním bateriové elektromobility pro rozvoj nízko emisní a bezemisní osobní, hromadné i nákladní dopravy jak na silnici, tak na železnici.“

Nízkopodlažní elektrický autobus s vodíkovými palivovými články vyvinula slovenská společnost Mobility&Innovation Production s.r.o. Má celkovou délku 7 982 cm, šířku 2 550 cm a výšku 2 940 cm. Jeho maximální kapacita je až 68 cestujících, z toho 20 míst je k sezení. Plně klimatizovaný autobus ujede na vodík až 350 km a dalších 100 km na baterii. O pohon autobusu se stará elektromotor Siemens Elfa s celkovým výkonem 125 kW a točivým momentem 1 019 Nm. Elektromotor je napájen dvojicí akumulátorů s celkovou kapacitou 70 kWh. Celková kapacita čtyř vodíkových nádrží je 10,5 kg a jejich doplnění trvá 10 minut.

Harmonogram testovacího provozu vodíkového autobusu:

Čtvrtek 29. 6. 2023: Linka 17 (DOPRAVNÍ PODNIK-ZAHRAŽANY-DOPRAVNÍ PODNIK)

Pátek 30. 6. 2023: Linka 17 (DOPRAVNÍ PODNIK-ZAHRAŽANY-DOPRAVNÍ PODNIK)

Sobota 1. 7. 2023: Linka 30 (JEZERO-NÁDRAŽÍ-NEMOCNICE-NÁDRAŽÍ-JEZERO)

Neděle 2. 7. 2023: Linka 30 (JEZERO-NÁDRAŽÍ-NEMOCNICE-NÁDRAŽÍ-JEZERO)

Pondělí 3. 7. 2023: Linka 25 (HALASOVA-KAHAN-HALASOVA A ZPĚT)

Úterý 4. 7. 2023: Linka 13 (JANOV-KOLDŮM A ZPĚT)

Středa 5. 7. 2023: Linka 23 (LITVÍNOV,POLIKLNIKA-MEZIBOŘÍ-LITVÍNOV,POLIKLINIKA)

Čtvrtek 6. 7. 2023: Linka 13 (JANOV-KOLDŮM A ZPĚT)

Pátek 7. 7. 2023: Linky 8, 27 a 28 (VNITROPODNIKOVÁ DOPRAVA V CHEMPARKU),

Sobota 8. 7. 2023: Linka 13 (JANOV-KOLDŮM A ZPĚT)

Neděle 9. 7. 2023: Linka 30 (JEZERO-NÁDRAŽÍ-NEMOCNICE-NÁDRAŽÍ-JEZERO)