Ústecká žákyně Kateřina Chocholoušová triumfovala v mezinárodní soutěži Lidice pro 21. století

Gymnázium v Jateční ulici v Ústí nad Labem může být právem hrdé na svou žákyni Kateřinu Chocholoušovou, která se stala vítězkou 19. ročníku prestižní mezinárodní vědomostní a literární soutěže Lidice pro 21. století.

Kateřina Chocholoušová svým vítězstvím nejen prokázala vynikající znalosti a literární dovednosti, ale také přispěla k šíření povědomí o důležitých historických událostech mezi svými vrstevníky. Její úspěch je důkazem vysoké úrovně vzdělávání na Gymnáziu v Jateční ulici a inspirací pro další mladé lidi.

Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku od 10 do 19 let. Jejím hlavním cílem je uchovat památku občanů středočeské obce Lidice, kteří byli zavražděni nacisty v roce 1942, a prohloubit znalosti nejmladší generace o historických událostech vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic do současnosti.