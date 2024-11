Ústecký kraj je The Best. Ocenění získal za Informační systém Digitální technické mapy krajů

Ústecký kraj byl oceněn na 19. ročníku eGovernment The Best 2024. První místo v kategorii projekty krajů získal za „Informační systém Digitální technické mapy krajů – 12 dílčích projektů realizovaných 12 kraji“. V soutěži, kterou vyhlašuje Magazín Egovernment, se každoročně potkává sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo 25. listopadu v Obecním domě v Praze.

Informační systém digitální technické mapy kraje je webová aplikace, která umožňuje zobrazovat, vyhledávat a zažádat o údaje o dopravní a technické infrastruktuře a základní prostorové situace na území kraje. Aplikace umožňuje zobrazit data z digitální technické mapy kraje v různých měřítkách a také umožňuje vyhledávat a zobrazovat informace o jednotlivých objektech infrastruktury.

Informační systém Digitálně technické mapy uvedlo do provozu konsorcium realizátora ve složení ICZ a.s., T-MAPY spol. s r.o., GEOREAL spol. s r.o., GEOVAP, spol. s r.o. a 12 krajů, a to Ústecký kraj, kraj Vysočina, Pardubický kraj, Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj a Plzeňský kraj.

Unikátní na tomto projektu je součinnost všech subjektů tak, aby se zachovalo totožné jádro informačního systému. Za Ústecký kraj ocenění přebírala Hana Frýdová, vedoucí oddělení projektů a geografických informačních systémů odboru informatiky a organizačních věcí, v jejíž gesci byl projekt realizován.

Základním cílem projektu bylo naplnění zákonné povinnosti krajů zřídit a spravovat Digitální technické mapy svého území a zlepšit podmínky pro práci s daty Digitální technické mapy.