Ústecký kraj připravil na 24. dubna mimořádný program věnovaný filmu Gerta Schnirch

Ústecký kraj připravil na pátek 24. dubna mimořádný program věnovaný filmu Gerta Schnirch, který vznikl na motivy románu Vyhnání Gerty Schnirch spisovatelky Kateřiny Tučkové. Návštěvníci se mohou těšit na besedu s tvůrci, živou expozici i večerní projekce filmu v Děčíně a Ústí nad Labem.
Dvoudílný film se v minulém roce díky spolupráci s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje natáčel mimo jiné také v Ústeckém kraji, kde filmaři strávili celkem osm natáčecích dní. Přestože je hlavní děj příběhu zasazen do Brna, diváci ve filmu poznají také řadu míst z Ústeckého kraje, například zámek Velké Březno, lokace v Děčíně a jeho okolí nebo prostředí města Teplice. Do natáčení se navíc zapojili i místní komparzisté a regionální dodavatelé služeb. „Jsem rád, že se Ústecký kraj stává stále častěji místem, kde vznikají významné filmové projekty. Film Gerta Schnirch je navíc výjimečný tím, že otevírá silné historické téma, které se našeho regionu bezprostředně dotýká. O to více mě těší, že se tvůrci po natáčení do kraje vracejí a přivezou tento mimořádný snímek také místnímu publiku,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Téma románu i filmu otevírá složité česko-německé vztahy, které jsou historicky úzce spjaty také s Ústeckým krajem. Právě proto spojila Filmová kanceláře Ústeckého kraje síly s Collegiem Bohemicem a Oblastním muzeem v Ústí nad Labem a připravila jedinečný doprovodný program.
V rámci expozice Naši Němci, věnované historii německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích, ožijí od 15 hodin vybrané osobnosti, které připomenou společné kulturní dědictví. „Stálá expozice Naši Němci používá mnoho multimediálních prvků, aby toto téma přiblížila i mladé generaci. Zároveň je protkána neuvěřitelnými příběhy lidí, kteří propojují minulost se současností. Oživení v podobě přímých aktérů – herců tak dodá jedinečnou možnost vidět naši výstavu zase trochu jinak, z jiného úhlu pohledu“ vysvětluje ředitel Collegia Bohemica Jan Vondrouš. Návštěvníci se mohou setkat například s konstruktérem automobilů Ferdinandem Porsche, výtvarníkem Heinzem Edelmannem, jenž se proslavil spoluprací s kapelou The Beatles, světově uznávaným spisovatelem Franzem Kafkou nebo hollywoodskou hvězdou meziválečné éry Marlene Dietrich. „Nazvali jsme toto speciální představení „Za vším hledej naše Němce“. Je až překvapující, u čeho všeho ve světových dějinách na jejich stopu narazíme a vlastně to je svým způsobem i naše česká stopa,“ poznamenal vedoucí historického oddělení Oblastního muzea v Ústí nad Labem Martin Krsek, který je spoluautorem pátečního site specific divadla. Kulturní program vznikl pod taktovkou J. C. Löbla.
Součástí programu od 16 hodin bude také beseda s tvůrci filmu. V Císařském sále ústeckého muzea bude možné diskutovat s autorkou knižní předlohy Kateřinou Tučkovou, režisérem Tomášem Mašínem, herečkami Milenou Steinmasslovou a Barborou Váchovou, producentkami filmu či historikem Martinem Krskem. Z důvodu omezené kapacity sálu bude beseda streamována na sociálních sítích Ústeckého kraje, Filmové kanceláře Ústeckého kraje, Collegia Bohemica a Oblastního muzea v Ústí nad Labem. Přímý přenos bude možné sledovat také v Kině Sněžník a ve Veřejném sále Hraničář.
Následně od 17:30 a 18:30 proběhnou v Kině Sněžník v Děčíně a ve Veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem projekce filmu. V Ústí nad Labem delegace herců a tvůrců film nejen uvede, ale bude po projekci odpovídat na dotazy diváků.
„Velmi si vážíme podpory Ústeckého kraje, a především Filmové kanceláře Ústeckého kraje, která významně přispěla k realizaci projektu. Přestože je hlavní děj příběhu zasazen do Brna, právě v Ústeckém kraji jsme našli řadu autentických lokací odpovídajících historickým scenériím, které už dnes v Brně neexistují. Zároveň bychom chtěli poděkovat místním obyvatelům za jejich vstřícnost a ochotu, s níž nám během natáčení pomáhali,“ doplnila producentka filmu Kateřina Černá.
Pro diváky v Ústeckém kraji jde o mimořádnou příležitost vidět snímek na velkém plátně, protože jinak bude film dostupný především na streamovacích platformách a následně od podzimu také v České televizi.
Vstupenky na výstavu a besedu jsou k dispozici na pokladně Oblastního muzea v Ústí nad Labem. Vstupenky na projekce lze zakoupit online na webových stránkách jednotlivých kin. Film byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Filmové vouchery v Ústeckém kraji.