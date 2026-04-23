Autodrom Most nabídne každou poslední neděli okruh zdarma veřejnosti

Chcete si zaběhat, projet se na kole, koloběžce nebo inline bruslích přímo na závodním okruhu? Autodrom Most otevírá jednou měsíčně svou dráhu zdarma pro veřejnost.
Akce „Na dráhu bez motoru“ se bude konat vždy poslední neděli v měsíci od dubna do září, vždy od 18:00 do 19:00. První letošní termín je 26. dubna.
Přijďte si užít pohyb na unikátní sportovní infrastruktuře, která jinak hostí světové motorsportové podniky. Okruh je otevřen pro pěší, běžce, cyklisty, koloběžky i inline brusle. Cílem je podpořit aktivní životní styl a nabídnout obyvatelům Mostu a okolí netradiční sportovní zážitek.
V případě, že se v daný víkend konají závody nebo jiný program na dráze, bude akce přizpůsobena aktuálnímu provozu okruhu.
PRAKTICKÉ INFORMACE
- Parkování: divácký svah – Hořanská cesta
- Vstup na dráhu: u boxu č. 42
- Vstup možný po skončení programu na dráze, nejpozději do 19:00
- Přístup ze svahu: otevřeným podchodem do paddocku (tunel na konci tribun)
- Prosíme o respektování pokynů organizátorů a informačního systému na místě.