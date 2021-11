Ústecký kraj zacílí kampaní ohledně třídění odpadu na školy a starosty obcí

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller přivítal na úřadě zástupce společnosti EKO-KOM, a. s., aby s nimi prodiskutoval možnosti spolupráce na rok 2022. Region, ve kterém žijeme, nepatří v celorepublikovém měřítku zrovna k těm nejlepším v odpadovém hospodářství, a proto je zapotřebí zvýšit povědomí o třídění odpadu. S tím by mohl pomoci právě Ústecký kraj.

Zástupci společnosti EKO-KOM, a. s. se s krajem dohodli, že od příštího roku společně rozjedou na základních a středních školách osvětu ohledně třídění odpadu a také zacílí kampaní na starosty a obce s rozšířenou působností. Na jednání byla přítomna také náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková a předseda Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje Tomáš Kirbs.

Ústecký kraj se o problematiku odpadového hospodářství zajímá. Jen letos se uskutečnila na úřadě konference s názvem Teorie a praxe v odpadovém hospodářství 2021 a také dvě výjezdní zasedání Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje (jedno do Želechovic na řízenou skládku, druhé pak do areálu komořanské teplárny, kde by v budoucnu mohlo vyrůst zařízení pro energetické využití odpadu).