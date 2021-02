Už brzy budete moci Hejbnout Mostem!

Máte v hlavě nápad, který by se dal uskutečnit ve městě Most? A jste občan Mostu starší patnácti let nebo právnická osoba podnikající v Mostě? Pak se můžete zapojit do druhého ročníku takzvaného participativního rozpočtu. Můžete navrhnout projekty, o kterých si myslíte, že v Mostě chybí nebo že by zlepšily veřejný prostor. Z nich potom ty nejúspěšnější projekty (které také vybere veřejnost) zrealizuje město ze svého rozpočtu.

Participativní rozpočtování si město úspěšně vyzkoušelo již v loňském roce (o realizovaných projektech, které vzešly z návrhů veřejnosti, si můžete přečíst v Mosteckých listech na straně 4). Podávat návrhy do letošního ročníku bude možné od 17. února. Od tohoto data můžete zasílat své návrhy a nápady na zlepšení města Mostu prostřednictvím webového formuláře na webu www.hejbni-mostem.cz. Kdo nemá přístup k internetu anebo preferuje osobní kontakt, může po předchozí telefonické (604 554 133) anebo e-mailové (info@hejbni-mostem.cz; jitka.hejdukova@mesto-most.cz) dohodě navštívit koordinátorku projektu Jitku Hejdukovou (první patro budovy Magistrátu města Mostu, kancelář č. 111), která společně s navrhovatelem dotazník vyplní. Návrhy bude možné podávat až do konce dubna.

A jaké jsou podmínky účasti? Návrh může podat osoba starší 15 let nebo právnická osoba podnikající se sídlem v Mostě. Místem realizace navrženého projektu musí být veřejný prostor, tedy pozemek nebo budova ve vlastnictví města Mostu. Lze podat i více návrhů (jejich počet není omezen), podmínkou ovšem je, že finanční náročnost jednoho projektu nesmí přesáhnout jeden milion Kč včetně DPH. Návrhy se podávají prostřednictvím webového formuláře nebo osobně u koordinátorky projektu (kontakty jsou uvedeny výše) a musejí být realizovatelné ve stávajících podmínkách za použití standardních postupů a technologií a být v souladu s platnou legislativou ČR a strategickými dokumenty města, jako je například územní plán (lze konzultovat na telefonních číslech 604 554 133 nebo 602 384 839 nebo prostřednictvím mailu info@hejbni-mostem.cz). Podrobná pravidla participativního rozpočtu najdete na internetových stránkách www.hejbni-mostem.cz

Návrhy lze podávat od 17. února do 30. dubna. V květnu budou navržené projekty posouzeny. Ty, co splní podmínky participativního rozpočtu, postoupí do další fáze – hlasování veřejnosti, které je hlavním principem participativního rozpočtu. Budou to tedy sami občané, kteří budou projekty navrhovat i o nich rozhodovat. Hlasovat lze dvěma způsoby. První je zajištěn prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas (pokud máte internet a ještě nemáte aplikaci Mobilní rozhlas, doporučujeme vám ji stáhnout). Druhý způsob je určen těm, kteří nemají přístup k internetu anebo preferují osobní kontakt, pak je možné domluvit schůzku s koordinátorkou projektu. U této možnosti hlasování bude vyžadováno předložení občanského průkazu a je třeba mít s sebou mobilní telefon. U obou způsobů hlasování platí, že každý hlasující bude mít k dispozici vymezený počet kladných a záporných hlasů, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů.

S přípravou vítězných projektů začne město po jejich zveřejnění. Projekty do 300 tisíc korun budou realizovány do jednoho roku, ty s vyššími náklady do 18 měsíců (v případě neočekávaných situací si město vyhrazuje právo termín prodloužit). Pro druhý ročník participativního rozpočtu byly vyčleněny stejně jako vloni dva miliony Kč.