Centrum Radost Most ve spolupráci s mosteckými Skauty zve děti na Pololetní prázdniny do ČOKOLÁDOVNY ŠESTAJOVICE. Všude voní čokoláda, vyrábí se o sto šest a ještě si děti dobroty odvezou domů. Doprava je domluveným autobusem, volných míst je zatím dostatek. Vhodné pro děti od 5ti let. Více v přiloženém letáku.