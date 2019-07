V herně ukradl deset tisíc, kradl v krámě, okradl příbuznou a známou, šel do vazby

Z trestného činu krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci čelí obvinění 28letý muž z Mostu. Ten má mít na svědomí čtyři krádeže. V jedné mostecké prodejně si tento víkend do svého batohu ukryl zboží za více než 1 500 korun. Byl na místě zadržen ostrahou prodejny a předán policii. V centru Mostu přišel začátkem července do herny, kde využil okamžiku, kdy obsluha odešla do zadních prostor, vnikl za obslužný pult a tam z neuzamčené zásuvky odcizil hotovost ve výši 10 000 korun. Následně z herny utekl. V dalším případě měl tento měsíc v ulici Budovatelů vniknout do bytu své příbuzné, když vykopl vstupní dveře, které poškodil a uvnitř rozbil kopem kuchyňský sporák a následně z bytu odešel. Majiteli bytu způsobil škodu ve výši 6 500 korun. Do téhož bytu přišel o dva dny později a své bývalé přítelkyni odcizil peněženku s doklady. Celkem způsobil škodu ve výši 18 600 korun. Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět na vazební stíhání a soud včera muže poslal do vazby. Za tyto krádeže obviněnému hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Už v minulosti byl za krádeže odsouzen a potrestán.