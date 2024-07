V Litvínově se řidiči s rychlostí nemažou

Loni v listopadu si město Litvínov nechalo zpracovat dokument Statistika silničního provozu, obsahující orientační sčítání dopravy a měření rychlosti na Podkrušnohorské ulici v Janově a u volejbalových kurtů a v Záluží u Chemopetrolu.

V JANOVĚ (omezení 50 km/h) za 7 dní bylo detekováno celkem 26 991 vozidel. 61 % vozidel nedodrželo dovolenou rychlost, z toho 103 vozidel jelo rychleji než 90 km/h. Nejvyšší naměřená rychlost dosáhla 121 km/h. Statisticky by tak 459 řidičů měsíčně bylo řešeno v správním řízení a přišli by o ŘP. Na PKH u volejbalových kurtů (omezení 30 km/h) za 7 dní bylo detekováno 20 789 vozidel. 73% vozidel nedodrželo dovolenou rychlost, z toho 42 vozidel jelo rychleji než 70 km/h. Nejvyšší naměřená rychlost dosáhla 124 km/h. Statisticky za měsíc by tak 187 řidičů bylo řešeno v správním řízení a přišli by o ŘP.

V Záluží (omezení 50 km/h) za 7 dní bylo detekováno 90 087 vozidel. 59 % vozidel nedodrželo dovolenou rychlost, z toho 385 vozidel jelo rychleji než 90 km/h. Nejvyšší naměřená rychlost dosáhla 143 km/h. Za měsíc by tak 1 715 řidičů bylo řešeno v správním řízení a přišli by o ŘP.

Litvínov situaci bude řešit nákupem radarů.