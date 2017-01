V litvínovské knihovně se slavilo od rána do večera

Litvínov/Knihovnický Febík oslavil rok své existence. Knihovník dětského oddělení k této příležitosti uspořádal zábavné odpoledne plné soutěží a her.

Tuto neděli 15. 1. proběhla v dětském oddělení Městské knihovny Litvínov oslava prvního výročí nové facebookové prezentace Febík. Ta je určena pro starší děti a zrodila se přesně před rokem. Na akci dorazilo v neděli do knihovny téměř 30 návštěvníků. Většina z nich strávila v oddělení celých 8 hodin, po které oslava probíhala.Pro děti bylo připraveno mnoho aktivit všeho druhu, jako například hraní deskových i počítačových her, závody ve vozíku, střelba airsoftovou zbraní na terč, pistolnický duel, nebo záchrana princezny. Z celého průběhu vznikala videa. Oslava byla zakončena slavnostním přípitkem, kdy účastníci popřáli Febíku spoustu nových i starých spokojených návštěvníků do dalších let.„Chtěl bych poděkovat knihovně, že mi tuhle záležitost dovolila uskutečnit. Také bych rád poděkoval všem, kteří přišli tuto akci podpořit a užili si to jako já. A hlavně chci poděkovat dobrovolnici Evě Němečkové, která mi pomohla celou akci zorganizovat, připravit a uskutečnit,“ řekl Vladimír Kraft, knihovník dětského oddělení.