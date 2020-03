V Meziboří šijí roušky seniorky z místního klubu

Ženy z Klubu seniorů Meziboří nezaložily ruce do klína, ale pustily se do boje s koronavirem po svém. Začaly šít látkové roušky, kterých v současné době nikde není dost. Zásobují členy klubu, kteří nemají jiné zdroje. Roušky nosí do domova sociálních služeb i domova s pečovatelskou službou. Zásobují hasiče i policisty, dodávají roušky úředníkům městského úřadu, podnikatelům pro jejich zaměstnance. Všem, kdo v Meziboří v současné době pomoc potřebuje. Snaží se v těžké době být platné a potřebné. „Jsem s většinou našich členů v kontaktu, volám jim, uklidňuji je a jsem jim oporou. V této těžké době musíme stát všichni při sobě. Ne každý má rodinu, která by se o něj postarala. Vysvětluji všem, jak těžká a závažná je situace a apeluji na ně, aby dodržovali všechna nařízení a doporučení vlády. Aby zbytečně neriskovali své zdraví. Věřím a přesvědčuji o tom všechny seniory v Meziboří, že bude zase dobře a my to všichni přečkáme ve zdraví,“ vlívá optimismus do žil mezibořským seniorům předsedkyně místního klubu Jana Bothová.