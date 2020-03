Obřadní komise mosteckého magistrátu dočasně přerušila návštěvy jubilantů

Jednou z pravidelných a významných činností komise jsou osobní návštěvy u 90letých a starších jubilantů. Oslavenci, jejichž věk začíná devítkou, dostávají v den svých narozenin od členů a členek komise bohatou kytici, gratulaci a dárkový balíček.

Od 16. března jsou v důsledku nouzového stavu tyto osobní návštěvy pozastaveny. „Ačkoli je nám to velice líto, protože jubilanty navštěvujeme rádi, uvědomujeme si, že tato věková kategorie patří k nejohroženějším, tudíž jejich ochrana má přednost před vším ostatním,“ říká předsedkyně komise Petra Trojnová a dodává: „Chtěla bych nicméně naše nejstarší spoluobčany ujistit, že město na ně nezapomíná. V tuto chvíli jim ale můžeme jen zaslat blahopřání. Věřím, že to chápou a nebudou zklamaní. Všichni doufáme, že se situace brzy zlepší a budeme se moci k naší návštěvní činnosti co nejdříve vrátit.“

Návštěvy u jubilantů pro seniory obvykle znamenají mnohem více – člen či členka komise u nich chvilku pobude a vyslechne je, mohou se podělit o svá trápení, zážitky, vzpomínky na mládí či dobu svého aktivního pracovního života. Členové obřadní komise jsou při těchto setkáních pozornými posluchači. Za oslavenci docházejí i do nemocnice, nemocnice následné péče, do domovů pro seniory a penzionů. Po skončení současné nedobrovolné izolace bude takových kontaktů zapotřebí ještě mnohem více. „Až bude možné jubilanty opět navštěvovat, budeme se ze společných setkání těšit o to více,“ slibuje Petra Trojnová.