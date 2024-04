V pěti ulicích nepoteče v následujících dnech voda z důvodu plánované rekonstrukce vodovodu. Jde o ulice Hollarova (ve čtvrtek 18. dubna od 8 do 14:30 hodin), Albrechtická (pondělí 22. dubna od 8 do 13 hodin) a Česká, Karla Marxe a Albrechtická (v úterý 23. dubna od 8 do 13 hodin).

Náhradní zásobování cisternami bude zajištěno. Více informací získáte na zákaznické lince společnosti Severočeské vodovody a kanalizace 601 267 267.