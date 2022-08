V sobotu 27. srpna mohou lidé v Ústeckém kraji podpořit školáky ze slabých rodin

Sbírka Školákům od srdce

Diakonie pomůže zvládnout začátek školy sociálně slabým rodinám

Nákupem školních pomůcek a jejich následným darováním do sbírky ve vybraných prodejnách Tesco v Ústeckém kraji mohou lidé 27. srpna podpořit děti ze sociálně slabých rodin ještě před začátkem školního roku. Následné předání rodičům z Ústeckého kraje proběhne například prostřednictvím Armády spásy Jirkov, Obrnického centra sociálních služeb či Mateřského centra Ovečka.

Po úspěchu vánoční akce Krabice od bot, během níž lidé posílají dárky dětem z rodin ohrožených chudobou, se Diakonie ČCE rozhodla podpořit i rodiče malých školáků, pro které jsou výdaje spojené se začátkem školního roku příliš vysoké. Jejich počet podle Diakonie v posledním období narůstá, zejména kvůli energetické krizi a dvouciferné inflaci.

„Nejen matky samoživitelky, ale už i běžné rodiny s dětmi se dostávají do situace, kdy je jejich rodinný rozpočet kvůli současné krizi velmi napjatý. Nezbývá jim pak na mimořádné výdaje, jakými jsou třeba nákup pomůcek pro děti do školy. Proto se Diakonie po úspěchu akce Krabice od bot rozhodla i pro podporu malých školáků, a to novou sbírkovou akcí Školákům od srdce. Lidé jednoduše koupí školní pomůcky ve svém místním Tescu, hned za pokladnou je předají našim dobrovolníkům a Diakonie zajistí jejich distribuci ve spolupráci s organizacemi v regionu, které dlouhodobě pracují s rodinami v obtížné životní situaci,“ říká Zdeňka Sobotová, vedoucí oddělení péče o dárce Diakonie ČCE.

Do sbírky se může zapojit úplně každý. Stačí v sobotu 27. 8. od 10.00 do 18.00 při běžném nákupu v jednom ze 76 vybraných hypermarketů Tesco zakoupit školní a výtvarné potřeby, jako jsou například penály, psací potřeby, sešity, obaly na sešity, štětce, tempery, pravítka, kružítka či lepidla, a ty pak po zaplacení předat hned za pokladnami dobrovolníkům, kteří se do projektu zapojili.

Projekt Školákům od srdce vznikl na základě spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické s televizí Nova a Tesco ČR.

Seznam vybraných poboček sítě hypermarketů Tesco najdete v tabulce zde.

