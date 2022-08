„VOLEBNÍ BRIGÁDA“ aneb Hledají se zájemci do volební komise!

Zájemci se mohou i nadále přihlásit vyplněním elektronické přihlášky: zde nebo osobně na magistrátu, bližší informace o odměnách a školeních najdete na stránkách města Mostu: www.mesto-most.cz Přihlášení bohužel není možné telefonicky.

Členem OVK může být státní občan ČR a státní občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (v den prvního zasedání OVK, které se uskuteční 31. srpna 2022), u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva města Mostu nebo do Senátu. Členové komisí budou za svou činnost finančně odměněni.

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky se budou konat letos ve dnech 23. a 24. září, případné druhé kolo voleb do Senátu ve dnech 30. září a 1. října 2022.