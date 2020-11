Verva dnes hraje doma, do Litvínova přijede karlovarská Energie

Dnes, v neděli 15. listopadu čeká HC Verva domácí utkání proti Karlovým Varům, a to v nezvykle brzkém čase už od 13.15 hodin. Tak si po nedělním obědě nezapomeňte pustit ČT sport, kde utkání s Energií uvidíte v přímém přenosu.

Litvínovské hráče čeká dnes třetí zápas tohoto týdne – v pondělí Verva vyhrála v Brně, v pátek přivezli černožlutí bod z Plzně. Nyní na ZS Ivana Hlinky míří Energie z Karlových Varů.

Litvínov začal po nepovedeném startu sbírat body

Vstup do sezóny Chemikům vůbec nevyšel, Litvínov byl po čtyřech zápasech na poslední čtrnácté příčce. Po vynucené přestávce, která trvala téměř měsíc, se však litvínovští vrátili v dobré formě – v pondělním duelu si poradili s brněnskou Kometou 1:4, v pátek si připsali bod po prohře v samostatných nájezdech s Plzní. „Sedli jsme si jako tým, trenéři nám něco řekli a potrénovali jsme. Když jsme jeli do Brna, tak jsme to brali jako první zápas a řekli jsme si, že předchozí čtyři zápasy musíme hodit za hlavu,“ říkal po zápase v Plzni litvínovský bek Štich.

Karlovy Vary jsou venku zatím stoprocentní, Litvínov na domácí body čeká

Západočeský tým se momentálně nachází na šestém místě s 12 body ze sedmi odehraných zápasů. Litvínov je momentálně dvanáctý, se čtyřmi body za šest utkání. Oba celky se v letošní sezóně utkají poprvé, dva zápasy však proti sobě odehráli již v srpnu v rámci přípravného Generali Česká Cupu. Tam první utkání vyhrála Energie 5:0, v odvetě naopak dominoval Litvínov se šestigólovou nadílkou.

Poslední utkání odehráli karlovarští ve středu na domácí ploše proti Českým Budějovicím, ve kterém získali tři body. Zároveň jsou Energetici stoprocentní, co se venkovních zápasů týče – letos si zatím poradili s již zmíněnými Jihočechy (5:4) a také s Vítkovicemi (3:2). Naopak Litvínov doma nezískal ještě ani jeden bod, Chemici prohráli s Plzní, Spartou, Třincem a Hradcem Králové.

Hlavní trenér Vladimír Országh byl s výkonem v Plzni spokojený

„Byl to dobrý zápas z obou stran, první třetinu měli domácí navrch, měli jsme díry v obraně. Ve druhé třetině to bylo lepší, vytvořili jsme si několik dobrých šancí. Myslím si, že minimálně bod jsme si rozhodně zasloužili proti velmi dobrému soupeři. Rozhodně se máme se od čeho odrazit do dalších zápasu,“ prohlásil litvínovský lodivod bezprostředně po zápase.

Bod z Plzně bereme, hlásil obránce Štich

„Bod z Plzně je pro nás zlatý,“ potvrzuje obránce David Štich. „Utkání jsme nezačali dobře, obvykle když jsme dostali první branku, tak jsme se sesypali. Od minulého zápasu v Brně to tak ale nebylo a dneska jsme ukázali to samé – nesesypali jsme se a šli jsme si za tím. Vyčkávali jsme a hráli jsme dobře týmově, vzadu nás podržel Denis Godla.“