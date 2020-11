Stavte z jakékoliv stavebnice dominanty Mostu a vyhraje LEGO

Malí stavitelé mohou vyhrát stavebnici lego. Stačí se zapojit do soutěže TECHNOHRANÍ 2020.

Podmínkou soutěže je postavit z jakékoliv stavebnice významnou dominantu města Mostu – hrad Hněvín, děkanský kostel, městské divadlo, Funpark Most či další a fotku přidat spolu se svým jménem, věkem a názvem díla do facebookové skupiny Technohraní 2020. Zde najdete i soutěžní podmínky. Fantazii se meze nekladou! Soutěž probíhá v rámci podpory technického a polytechnického vzdělávání až do 30. listopadu. Tak neváhejte a stavte!