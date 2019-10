Vratné kelímky Dycky Most nově ve sportovní hale

Atraktivní a zároveň ekologickou novinku v podobě vratných kelímků s logem z úspěšného seriálu Dycky Most bude mít po vzoru města Mostu na svých sportovních i kulturních akcích i Sportovní hala Most.

Umělohmotné kelímky budou k dostání při všech akcích zhruba od listopadu. „Měli jsme to i v podnikatelském plánu na rok 2019, nicméně jsme tento záměr připravovali od loňského roku. Budeme patřit mezi několik málo sportovních hal v České republice, zhruba k deseti, které budou tuto novinku používat,“ informoval ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek.

Kelímky si budou moci návštěvníci ve sportovce pořídit za vratnou zálohu ve výši padesáti korun. „Chceme nejen šetřit životní prostředí, ale pořídili jsme je i pro komfort lidí. Není to nic převratného, ale stále více samozřejmější věc,“ konstatoval dále ředitel sportovní haly. Sportovní hala má na kelímcích kromě populární seriálové hlášky Dycky Most své logo a design koresponduje i s novou reklamní výzdobou v hale. Společnost kelímky pořídila z vlastních prostředků. „Nechali jsme v první várce vyrobit tři tisíce kelímků a do budoucna připravujeme další,“ nastínil Petr Formánek.

Od zavedení vratných kelímků si sportovní hala slibuje i čistější prostředí. „Lidé většinou kelímky vyhazovali do kontejnerů na tříděný odpad, které u haly máme. Když se ale konala větší akce, povalovaly se všude. Myslím, že nám to pomůže v úklidu haly,“ doplnil dále Petr Formánek.