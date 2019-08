Z Litvínova do seriálu Ulice

Sledujete nekonečný seriál „Ulice“ a všimli jste si okatého černovlasého „Miloška“? Pak vězte, že malý klučina, který si okamžitě získal divácké sympatie, je z Litvínova a je vnukem ředitelky Docela Velkého divadla Litvínov Jany a režiséra Jurije Galina.

Přestože představiteli Miloška malému Lukáškovi Masárovi bude teprve pět let, s herectvím má už bohaté zkušenosti, zejména tím divadelním. Právě v divadle v představení Začarovaný les si malého Lukáška Masára všimla před třemi lety castingová manažerka Táňa Chutná, kterou ihned okouzlil svým výkonem i podobou s představitelem seriálového Miloše Knoblocha Jiřím Štréblem. Až po představení Táňa Chutná zjistila, že roztomilý klučina zdědil herecké geny po rodičích, kteří se v Ulici v epizodních rolích již také objevili. A nejen oni. Jeho babičku Janu Galinovou z Ulice znáte jako drbnu Miluši Urbanovou, parťačku i konkurentku Vilmy Nyklové. Jakmile se před rokem začalo v Ulici řešit obsazení malého Miloška, produkce pozvala na casting také Lukáška, který ho vyhrál. „Lukášek je v divadle jako doma, vlastně v něm tak trochu vyrůstá. Jeho rodiče, Lenka Lavičková a Lukáš Masár jsou ve stálém angažmá našeho Docela velkého divadla v Litvínově. U Lukáška se dá bez nadsázky říct, že jablko nepadá daleko od stromu, protože je stejný jako jeho maminka. Odmalička miluje divadelní prostředí, užívá si to v zákulisí i na jevišti. Našim kulisákům pomáhá stavět kulisy, na jevišti hraje se svými rodiči například ve Třech mušketýrech, Louskáčkovi, Ferdovi Mravenci a Loupežníku Rumcajsovi, kde má roli malého Cipíska. Čím je starší, tím více ho hraní baví a tím více žadoní, aby směl na jeviště. Teď si už říká i o menší repliky,“ prozrazuje Lukáškova babička Jana Galinová. Jen maskérkám dává občas zabrat. „Nesnáší střihání vlasů, takže mu tu jeho kštici musíme zkracovat tajně a tak, aby to nepoznal. Po ránu proto někdy vypadá jako čertík Bertík,“ směje se Lukáškova babička. (nov)