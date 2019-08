Kamery městské policie monitorují kontejnerová stanoviště

Případů, kdy lidé v Mostě odkládají objemný odpad na kontejnerová stanoviště, stále přibývá. Od začátku roku eviduje městská policie 117 událostí souvisejících s odkládáním nekomunálního odpadu, které zjistili strážníci při kontrolní činnosti nebo nahlásili občané prostřednictvím linky 156. Zhoršující situací se zabývá vedení Městské policie Most a Technických služeb města Mostu.

„Operační pracovníci městského kamerového dohledového systému i hlídky strážníků a asistentů prevence kriminality se v poslední době více zaměřují na přestupky odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, zejména odkládání objemného odpadu ke kontejnerům. V těchto případech chceme, aby strážníci postupovali přísně a ukládali vyšší pokuty. Obvykle jsou ve výši okolo 2000 Kč,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

Občané města Mostu již podle ředitele městské policie vědí, že objemný odpad ke kontejnerům nepatří a často vynášejí odpad po setmění. „Kamery jsou schopné zachytit přestupce i ve tmě, protože mají noční vidění. Záznamy z kamer pak slouží jako důkazní prostředek při projednávání přestupku,“ vysvětlil Jaroslav Hrvol. Podobný přestupek projednávali strážníci mostecké městské policie v polovině srpna. „Operátor městského kamerového dohledového systému zaznamenal po 22. hodině dvojici osob, která odnášela sedací soupravu ke kontejnerům. K události byla vyslána hlídka strážníků, která na místě uložila pokutu ve výši 2000 Kč a nařídila objemný odpad odklidit,“ uvedl příklad zajištění pachatele ředitel městské policie. Za toto jednání lze však přestupci uložit pokutu na místě až 10 000 Kč, a v případě, že pokutu na místě nezaplatí a přestupek projednává správní orgán, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Sběrný dvůr, kam mohou občané města Mostu objemný odpad odkládat, najdou v Zahradní ulici č. p. 104/1. Otevřeno je každý den, od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 14 hodin. „Občané mohou uložit na sběrný dvůr objemný odpad, který nepatří nebo nesmí být uložen do nádob na komunální odpad. Jedná se zejména o nábytek a dále o nebezpečný odpad, jako jsou lednice, televize, baterie, akumulátory, oleje a podobně. Odložení odpadu na sběrný dvůr je pro občany města Mostu bezplatné,“ uvedl ředitel společnosti Technické služby města Mostu Václav Zahradníček.

Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu jsou vymezena v Obecně závazné vyhlášce města Mostu č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa je přestupkem podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.