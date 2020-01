Žáci a studenti v Ústeckém kraji odevzdali téměř 5 tun baterií, nově vymýšlí zlepšováky

Školáci a studenti v Ústeckém kraji odevzdali k recyklaci 4 996 kg použitých baterií. V rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se v kraji do tříměsíční sběrové kampaně zapojilo 73 škol.

V celé České republice se sběrové kampaně od poloviny srpna do poloviny listopadu loňského roku zúčastnilo 912 škol a společně k recyklaci předaly téměř 60,2 tuny baterií. Za sběr a aktivitu si školy mohou vybrat odměny – nejčastěji v podobě knížek, školních a sportovních potřeb, her nebo si pro třídy objednat vzdělávací program s ekologickou tematikou. „Máme radost, když vidíme, jak se každý rok do projektu Recyklohraní registrují nové školy. V současné době jich jsou téměř 4 tisíce a zhruba čtvrtina z nich se na podzim zapojila do sběrové kampaně,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT, která je spoluvyhlašovatelem kampaně a zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice.

Sběr spojený se soutěží

Sběrová kampaň byla spojená se soutěží. V každém kraji nejlepší škola ve sběru v přepočtu kilogramů baterií na žáka získala na svůj účet u Recyklohraní odměnu ve formě 2 000 bodů, druhá v pořadí 1 000 bodů. Samostatně byly za každý kraj hodnoceny ještě větší školy s více než 300 žáky. Nejlepší z nich získaly 2 000 bodů. V Ústeckém kraji v této kategorii zvítězila Základní škola Velké Březno, okres Ústí nad Labem s 1,82 kg vybraných baterií na žáka.

Žáci a studenti vymýšlí Recyklační zlepšováky

Stále jen polovina baterií, které se v Česku prodají, je, když doslouží, předána na recyklaci. Druhá polovina končí v popelnicích a poté na skládkách komunálního odpadu. V návaznosti na sběrovou kampaň se proto školy pustily do dalšího úkolu. Má název Recyklační zlepšováky. Žáci a studenti hledají cesty, jak tuto situaci řešit a zlepšit. Vymýšlí a bádají, jak podpořit třídění, recyklaci a také omezit plýtvání bateriemi. Může jít například o zlepšováky v propagaci, jednoduché pokusy a matematické výpočty zaměřené na úsporu baterií, ale i o ryze praktické věci, jako jsou návrhy nových sběrových nádob na použité baterie.

Ocenění i pro aktivní pedagogy

Žáci a studenti plní podobné vzdělávací a kreativní úkoly v průběhu celého školního roku. Recyklohraní také oceňuje pedagogy, kteří umí pro ekologii nadchnout své žáky. I v letošním školním roce je pro 40 nejaktivnějších připraven certifikát EKOUČITEL ROKU.