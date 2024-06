Začíná soutěž o nejlepší inovační firmy roku 2024

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) spolu s Ústeckým krajem vyhlašuje 7. ročník soutěže Inovační firma Ústeckého kraje za uplynulý rok. Tato soutěž, která si klade za cíl ocenit nejvýznamnější inovace výrobků, služeb, technologií či procesů podniků v regionu, otevírá své přihlašovací brány začínajícím, malým, středním a velkým firmám, které se nebojí přicházet s novými originálními řešeními. Ocenění získá i osobnost, jež má pro rozvoj Ústeckého kraje mimořádný přínos.

Podmínky a pravidla soutěže zůstávají stejné jako v minulých ročnících. Přihlásit se do soutěže Inovační firma Ústeckého kraje pro rok 2024 může jakákoliv společnost se sídlem či provozovnou v Ústeckém kraji, včetně začínajících podniků do tří let vzniku. Výrobky, služby či technologie by měly být nové či výrazně zdokonalené. Do soutěže se mohou hlásit i firmy, které se účastnily v předchozích ročnících. Přihlášená inovace nesmí být stejná jako v uplynulých ročnících.

„Inovace jsou klíčem k udržitelnému ekonomickému růstu a zlepšení kvality života našich občanů. Jsem hrdý, že mohu této iniciativě poskytnout svou záštitu, a těším se na úžasné projekty a nápady, které budou letos představeny,“ dodává k soutěži hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

“Soutěž Inovační firma je jedinečnou platformou, kde můžeme ukázat, jaké inovace vznikají přímo v našem regionu. Každý rok zjišťujeme, že firemní inovace v našem regionu jsou konkurenceschopné nejen celorepublikově, mnohdy ale mají šanci uspět i globálně, jak ukázal třeba loňský ročník,” uvedl k soutěži ředitel ICUK Martin Mata.

Odborná porota složená ze zástupců agentury CzechInvest, ICUK, Komerční banky a expertů programu PLATINN hodnotí inovativní projekty ve dvou kategoriích: malé a střední podniky vč. startupů a velké firmy. Vítěz každé kategorie získává finanční odměnu 50 tisíc korun a možnost užívat označení Inovační firma Ústeckého kraje roku 2024.

Speciální kategorií soutěže je Cena profesorky Jiřiny Jílkové udělovaná osobnosti výjimečným způsobem se podílející na rozvoji a inovacích v regionu. Víte o někom, kdo si zaslouží toto prestižní ocenění? Přihlaste jej a pomozte nám ocenit jeho přínos pro náš kraj.

Přihlášky je možné podávat elektronicky prostřednictvím webové stránky www.icuk.cz do 15. listopadu 2024. Slavnostní galavečer a vyhlášení vítězů soutěže proběhne v lednu roku 2025.