Zaplacení útraty se nevyhnuli

Placení se chtěli vyhnout muži, kteří přijeli do Litvínova na školení. V úterý večer se šli pobavit do baru, kde udělali útratu téměř tři tisíce korun. Jeden z mužů po půlnoci odešel peníze údajně vybrat do bankomatu, další dva šli před bar kouřit. Ani jeden se však nevrátil, aby útratu zaplatili. Obsluha tedy zavolala strážníky a předala jim popis mužů i další informace, které o sobě muži během večera povídali. Ve dvě hodiny ráno provedly hlídky strážníků a PČR společně prohlídku Hotelu Lázeňský vrch, kde osoby odpovídající popisu bydlí. Muži se pak vrátili zaplatit útratu, kvůli krádeži podvodem ještě museli zaplatit pokutu.