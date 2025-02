Železniční vlečka v litvínovské chemičce jezdí na elektřinu

Skupina ORLEN Unipetrol pokračuje ve své strategii dekarbonizace svých výrobních areálu a provozů. Její dceřiná společnost, významný český železniční nákladní dopravce, ORLEN Unipetrol Doprava dostala do užívání elektrické trakční vedení nad částí železniční vlečky, která se nachází v litvínovském výrobním areálu. Celková investice do projektu činila 97 milionů Kč, z toho bezmála polovina nákladů je spolufinancována Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti v rámci programu Doprava 2021 – 2027, pod záštitou Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Železniční vlečka Litvínov je klíčovým logistickým centrem pro železniční přepravu chemických surovin, petrochemických produktů, pohonných hmot a dalších materiálů v rámci areálu i mimo areál. Realizovaný projekt zahrnuje elektrifikaci celkem 7,36 km železničních kolejí na předávacím nádraží v litvínovském areálu ORLEN Unipetrol, které propojuje závodovou a státní železniční síť. Nově instalované trakční vedení umožňuje elektrickým lokomotivám samostatné odstupování/nastupování z/na vlaky, bez čekání na přestavení volnou dieselovou vlečkovou, což přinese významný posun v optimalizaci provozu.

„Investice do elektrifikace je dalším krokem v naplňování naší strategie udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy. Vybudováním trakčního vedení na předávacím nádraží jsme dosáhli optimalizace provozu nejen na lokální úrovni, ale i plnohodnotného napojení na celostátní dráhu. To přispívá k vyšší bezpečnosti, úsporám nákladů, času a efektivnějšímu nasazení našeho moderního vozového parku,“ doplnil Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti ORLEN Unipetrol Doprava.

Realizovaný projekt elektrifikace železniční vlečky v Litvínově je v souladu s dlouhodobými závazky skupiny ORLEN Unipetrol, která usiluje o snížení emisí a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Tento krok představuje důležitou investici nejen do modernizace logistické infrastruktury, ale i do trvalého rozvoje regionu a ochrany životního prostředí.

Společnost ORLEN Unipetrol Doprava patří mezi významné železniční nákladní dopravce v České republice a se smluvními partnery zajišťuje přepravu nejen do sousedních zemí, ale i do oblasti Beneluxu či balkánských zemí. Na železničním trhu nabízí široké portfolio služeb. Kromě přepravy chemických produktů se zaměřuje také na spedici, pronájem železničních vozů, na opravárenské a čisticí služby a na konzultační činnost. Jejími zákazníky jsou nejen členské společnosti mezinárodní skupiny ORLEN, ale i externí společnosti včetně významných železničních zasilatelů, zahraničních dopravců a chemických závodů bez vazby na holding.