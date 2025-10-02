Získá park Střed Cenu sympatie??? Můžete pomoct hlasováním

Park Střed v Mostě soutěží o Cenu sympatie v soutěži Adapterra Awards a váš hlas může rozhodnout.
Soutěž, kterou vyhlašuje už sedmým rokem Nadace Partnerství, hledá inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Projekty pak mohou inspirovat širší okruh odborníků i široké veřejnosti k realizacím dalších adaptačních opatření.
Hlasovat pro mostecký park Střed můžete na www.adapterraawards.cz/cs/hlasovani … nebo na odkazu na webových stránkách města Mostu.
Do loňského ročníku soutěže se přihlásilo 77 projektů z celé republiky a odborná porota pak vybrala dvacítku finalistů. Mezi letošní finalisty odborníci zařadili právě i mostecký park Střed a veřejnost jej teď může svým hlasem podpořit v soutěži o Cenu sympatie. Hlasuje se do 15. října.
Soutěž se prvně konala v roce 2015. Od roku 2019 ji pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci Integra Consulting v podobě, v jaké ji známe dnes. Za uplynulé ročníky se do ní zapojilo přes čtyři stovky projektů.