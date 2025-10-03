Chcete vědět víc o infarktu, cukrovce či úzkostných stavech? Přijďte na Akademii zdraví každý druhý čtvrtek

Chcete se dozvědět více o nemocech, o režimových opatřeních při jejich léčbě, bourat mýty a dostat uspokojivé odpovědi na své dotazy? Krajská zdravotní zve na Akademii zdraví pro pacienty, sérii přednášek pro širokou veřejnost ze široké škály lékařských oborů. Právě s nimi přichází litoměřická nemocnice Krajské zdravotní, aby vám zpřístupnila frekventovaná témata a přinesla poznatky reflektující současnou medicínu.
První setkání se uskuteční v Nemocnici Litoměřice (pavilon F – interna, přízemí vlevo) ve čtvrtek 9. října 2025 od 13:00 hodin.
Přednášku na téma „Prevence infarktu myokardu“ povede vrchní sestra interního oddělení Mgr. Romana Heringová a MUDr. Zdenka Klementová z anesteziologicko-resuscitačního oddělení.
Připravovaná témata do konce roku 2025:
- 13. listopadu 2025: Jak se bránit cukrovce?
- 11. prosince 2025: Úzkostné stavy a jak na ně?
Další témata jako například Trombóza dolních končetin, Jak předejít závislostem, Čas je mozek – zasáhněte včas proti mrtvici jsou již nyní připravována pro rok 2026. Přednášky se budou konat zpravidla každý druhý čtvrtek v měsíci.
Důležitá je registrace!!!!
Je nutné se na přednášky předem nahlásit (rezervovat si místo), a to na telefonu 416 723 225 nebo přes email: romana.heringova@kzcr.eu.