Chcete vědět víc o infarktu, cukrovce či úzkostných stavech? Přijďte na Akademii zdraví každý druhý čtvrtek

Od
Vlasta Šoltysová
-
0
11

Chcete se dozvědět více o nemocech, o režimových opatřeních při jejich léčbě, bourat mýty a dostat uspokojivé odpovědi na své dotazy? Krajská zdravotní zve na Akademii zdraví pro pacienty, sérii přednášek pro širokou veřejnost ze široké škály lékařských oborů. Právě s nimi přichází litoměřická nemocnice Krajské zdravotní, aby vám zpřístupnila frekventovaná témata a přinesla poznatky reflektující současnou medicínu.

První setkání se uskuteční v Nemocnici Litoměřice (pavilon F – interna, přízemí vlevo) ve čtvrtek 9. října 2025 od 13:00 hodin.

Přednášku na téma „Prevence infarktu myokardu“ povede vrchní sestra interního oddělení Mgr. Romana Heringová a MUDr. Zdenka Klementová z anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

Připravovaná témata do konce roku 2025:

  • 13. listopadu 2025: Jak se bránit cukrovce?
  • 11. prosince 2025: Úzkostné stavy a jak na ně?

Další témata jako například Trombóza dolních končetinJak předejít závislostem, Čas je mozek – zasáhněte včas proti mrtvici jsou již nyní připravována pro rok 2026. Přednášky se budou konat zpravidla každý druhý čtvrtek v měsíci.

 Důležitá je registrace!!!!

Je nutné se na přednášky předem nahlásit (rezervovat si místo), a to na telefonu 416 723 225 nebo přes emailromana.heringova@kzcr.eu.

