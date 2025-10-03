Zaměstnanci ORLENu pokračují v dobrovolnických dnech

Zaměstnanci skupiny ORLEN Unipetrol se i na podzim zapojují do tradičních dobrovolnických dnů, které organizuje Nadace ORLEN Unipetrol. Po jarní vlně pomoci, kdy více než 170 dobrovolníků přispělo svou prací v devíti lokalitách po celé České republice, pokračují zaměstnanci v pomoci i v září. Tentokrát se zapojili do dvou projektů zaměřených na sociální péči a ochranu přírody. Podzimních dobrovolnických dní se zúčastnilo na 40 lidí. Pomáhali ve zlínském Alzheimer centru a v největším ptačím parku na Střimické výsypce u Mostu.
Jarní i podzimní vlny dobrovolnických dní se zúčastnily víc než dvě stovky zaměstnanců skupiny ORLEN Unipetrol. „Jsem velmi ráda, že se naši zaměstnanci každoročně s nadšením zapojují do dobrovolnických dnů. Tato tradice je důkazem toho, že pomoc druhým má v naší společnosti pevné místo. Dobrovolnické dny jsou mezi zaměstnanci velmi oblíbené a přinášejí nejen konkrétní pomoc, ale i pocit sounáležitosti a smysluplnost. Naši lidé dokazují, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijí a pracují. Jsme hrdí na jejich ochotu pomáhat a přispívat ke zlepšení života v našich regionech,“ uvedla Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol.
Dobrovolníci tentokrát pomáhali s údržbou a úpravou zahrady v zařízení Alzheimer Home Zlín, které poskytuje komplexní péči lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Domov je součástí unikátního projektu propojujícího špičkové zdravotní a sociální služby a je určen klientům vyžadujícím nepřetržitou péči. Posláním zařízení je poskytovat individuálně zaměřené pobytové sociální služby.
Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou se dobrovolníci zapojili do úprav a čištění největšího ptačího parku v Česku, který se nachází na Střimické výsypce. Tento rekultivovaný prostor nedaleko města Most se postupně mění v druhově bohaté území s mokřady, loukami, světlými lesy a obnoveným ovocným sadem. Dobrovolníci odstranili vyřezané větvě dřevin, vysekanou vegetaci a především – nepůvodní druh stromu, který negativně ovlivňuje místní ekosystém.
Nadace ORLEN Unipetrol se v tomto roce stala partnerem právě zmíněného unikátního projektu a pomáhá s rozvojem největšího ptačího parku v Česku. Cílem je obnova biologické rozmanitosti a přiblížení přírody veřejnosti.
Jarní dobrovolnické dny přinesly konkrétní pomoc i radost
Na jaře se zaměstnanci ORLEN Unipetrolu zapojili například do výstavby nové ohrady pro koně ve Vrbové stáji v Přelouči, úprav školních zahrad v Litvínově, natírání voliér v záchranné stanici Aves nebo čištění okolí rybníků v Mostě. Pomáhali také v útulku Dog Planet, zámeckém parku Veltrusy, Domově pro seniory Sulická v Praze a azylovém domě v Kralupech nad Vltavou. Nadace navíc poskytla zapojeným organizacím příspěvky na pomůcky, díky čemuž byla pomoc efektivní a udržitelná.
Dobrovolnické dny jsou pevnou součástí firemní kultury ORLEN Unipetrolu a potvrzují závazek společnosti k podpoře místních komunit, životního prostředí a udržitelného rozvoje. Skupina ORLEN Unipetrol a Nadace se aktivně starají o projekty v oblasti vzdělávání, komunitní rozvoj a především o životní prostředí. Věnují se podpoře všech regionů, kde působí, a aktivně se zapojují do projektů, které přispívají k udržitelné budoucnosti.