Psanci mimo zákon na Benediktu

Bo Rasco &The Desperados je parta hladových aligátorů. Jejich muzika není složitá, ale o to výbušnější. Efektní, silová, na kterou se dá divoce tančit. Kapela původně z italského Turína dnes hraje žánr typický pro státy hlubokého amerického Jihu: Alabama, Mississippi, Louisiana, Florida, Virginie. Na koncertech nabízejí skladby vlastní i převzaté, třeba od klasiků BB King, Eric Clapton, Ry Cooder, i mladších jako Keb´ Mo´ nebo Jonny Lang. Publikum v Evropě i Americe je z koncertů nadšené, stejně jako hudební kritici.
Kytarista je Američan, bubeník Kubánec, ovšem zpěvák a basista, tedy základ kapely, jsou Italové z Turína. Tady je doma taky FC Juventus, kde hrával Ronaldo nebo dneska Chiesa. Tedy rychlost, dynamika, akcelerace. Rychlé útoky, fyzická hra, individuální kvalita a hlavně důraz na výsledek! Taxi to v pondělí hned po volbách nenechme ujít!
Místo: Benedikt, Rekreační 1048, Most
Vstup: Kč 300
Další koncert: Ulrich Ellison (Texas, USA) pondělí 20. 10. 2025