Psanci mimo zákon na Benediktu

Od
Vlasta Šoltysová
-
0
29

Lidi se scházejí a rozcházejí, stejně jako rockoví muzikanti. Andrea Borasco, zpěvák a hráč na foukačku, založil v roce 2004 kapelu Tabasco Brothers, kde všichni muzikanti, ač nepříbuzní, si přisvojili příjmení Tabasco. Byla přesmyčka jeho jména – Borasco/Tabasco, ale hlavně odkaz na ohnivou sílu Tabasca. V roce 2018 se muzikanti přejmenovali na Boogie Bombers, to taky něco napovídá. Ale ještě než přijedou v pondělí 6. října do Mostu na Benedikt, přejmenovali se čerstvě na Bo Rasco &The Desperados, jakože psanci mimo zákon.

Bo Rasco &The Desperados je parta hladových aligátorů. Jejich muzika není složitá, ale o to výbušnější. Efektní, silová, na kterou se dá divoce tančit. Kapela původně z italského Turína dnes hraje žánr typický pro státy hlubokého amerického Jihu: Alabama, Mississippi, Louisiana, Florida, Virginie. Na koncertech nabízejí skladby vlastní i převzaté, třeba od klasiků BB King, Eric Clapton, Ry Cooder, i mladších jako Keb´ Mo´ nebo Jonny Lang. Publikum v Evropě i Americe je z koncertů nadšené, stejně jako hudební kritici.

Kytarista je Američan, bubeník Kubánec, ovšem zpěvák a basista, tedy základ kapely, jsou Italové z Turína. Tady je doma taky FC Juventus, kde hrával Ronaldo nebo dneska Chiesa. Tedy rychlost, dynamika, akcelerace. Rychlé útoky, fyzická hra, individuální kvalita a hlavně důraz na výsledek!  Taxi to v pondělí hned po volbách nenechme ujít!

KoncertBo Rasco and The Desperados (Andrea Borasco: foukačka, zpěv, Martin Craig: kytara, Tonino Chiodo: basa, Juan Carlos Caldero: bubny)
Termín: pondělí 6. 10. 2025 v 19:00

Místo: Benedikt, Rekreační 1048, Most 

Vstup: Kč 300

Další koncertUlrich Ellison (Texas, USA) pondělí 20. 10. 2025

