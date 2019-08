Příznivci mostecké ženské házené už mají možnost kupovat permanentky na domácí utkání nové sezony MOL ligy DHK Baník Most. Pro fanoušky Černých andělů jsou na recepci sportovní haly Most. Cena je 500 krun. Permanentka neplatí na Evropské poháry – majitelé mají předkupní právo na své místo. Držitelům permanentek z loňské sezony budou jejich místa rezervována do 31.srpna.