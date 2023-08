na stadionu Josefa Masopusta v Mostě se 8. srpna odehraje utkání Česko – Rumunsko v kategorii U17.

V úterý 8. srpna v 17:00 hodin se na stadionu Josefa Masopusta v Mostě odehraje utkání Česko – Rumunsko v kategorii U17.

Po dlouhé odmlce zavítalo do Mostu opět reprezentační mužstvo. Výběr hráčů do 17 let změří síly ve dvou přátelských zápasech s Rumunskem. Zajímavá ukázka kvality obou mládežníckých výběrů jistě stojí za zhlédnutí. Organizační režim zápasu bude stejný jako při zápasech našeho A-mužstva. Vstupné je 50 Kč.

V nominaci trenéra Jiřího Žiláka se objevilo nejvíce hráčů ze Slavie Praha, hned osm. Druhá nejpočetnější skupina je z Baníku Ostrava, který vyslal čtyři hráče. Další tři hráči jsou ze Sparty a Sigmy Olomouc. Dále kluci z Viktorie Plzeň, Sigmy Olomouc, Zbrojovky Brno, Pardubic nebo Opavy. Celou nominaci je možné shlédnout níže.

Český tým bydlí v Mostě na Hotelu Cascade a trénují střídavě na stadionu a na Albrechtické. Režim komplikuje deštivé počasí, ale doposud trávníky drží a reprezentační program běží podle plánu. Rumunský tým má zázemí v Teplicích a k oběma zápasům tak přicestuje na stadion do Mostu.

Český tým se připravuje na podzimní fázi kvalifikace EURO U17, kde se v Portugalsku v úvodní skupině střetně s Černou Horou, Albánií a domácím Portugalskem. Nejlepší dva postoupí do jarní-elitní fáze kvalifikace. Finálový turnaj na závěr sezóny proběhne na Kypru.

Termíny přípravných zápasů s Rumunskem

úterý 8.8. od 17:00 na FSJM

čtvrtek 10.8. od 11:00 na FSJM