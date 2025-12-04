Advent si můžete zpestřit plavbou na parníku

Doprava Ústeckého kraje letos připravila adventní plavby pro veřejnost. Lidé se mohou svézt unikátním kolesovým parníkem Labe na linkách T91 a T92. Vůbec poprvé je možné využít lodní dopravu i v období před vánočními svátky, a to v rámci běžného tarifu DÚK bez jakýchkoliv příplatků.
Plavby začaly 27. listopadu a potrvají až do 21. prosince, vždy od čtvrtka do neděle podle zvláštního jízdního řádu. Na adventních plavbách bude platit standardní tarif DÚK. Cestující mohou využít běžné papírové i elektronické jízdenky, například zakoupené prostřednictvím mobilní aplikace DÚKapka.
Jízdenka pro dospělého z Ústí nad Labem do Litoměřic například vychází na 53,10 Kč. Součástí plaveb bude také drobná ochutnávka regionálních produktů pro děti i dospělé, a to do vyčerpání zásob. Větším skupinám doporučujeme rezervaci míst prostřednictvím Centrálního dispečinku DÚK na čísle 475 657 657. „Lodní doprava je dlouhodobě součástí krajského integrovaného systému. Adventní plavby jsou novinkou, kterou chceme nabídnout nejen pravidelným cestujícím, ale i širší veřejnosti jako příjemné zpestření adventního období. Na lodích platí běžné jízdenky jako v autobusech nebo vlacích, což je v rámci republiky unikátní,“ uvedl krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.
Linka T91 (Ústí nad Labem – Litoměřice – Roudnice nad Labem a zpět) bude v provozu ve čtvrtek, pátek a neděli a linka T92 (Ústí nad Labem – Děčín – Hřensko – Bad Schandau a zpět) bude jezdit v sobotu.