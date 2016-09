Agresivní sourozenci skončili v poutech

Ve večerních hodinách strážníci městské policie řešili v ulici Dvořáka 21letou dívku za dopravní přestupek. Skupina osob se hlučně bavila u zaparkovaného vozu v zákazu zastavení. Po vyřešení přestupku hlídka městské policie místo opustila a zastavila se ve spojce mezi ul. Biebla a Dvořáka. Strážníci zaznamenali, že verbální napadání na obyvatele domu neustává, vulgárně nadávali i na odjíždějící strážníky, z tohoto důvodu se vrátili zpět. Devatenáctiletý mladík se vůči strážníkům choval agresivně, nedbal výzev, aby zanechal protiprávní jednání. O dva roky starší sestra mladíka bránila, začala strkat do strážníka, a agresivitu vůči němu zvyšovala. Protože nedbala výzev, aby upustila od protiprávního jednání, byla spoutána. Ve své agresivitě neustával ani její bratr, který byl spoután, protože kladl aktivní odpor a nedbal zákonných výzev. Při zákroku kopl strážníka do obličeje. Ve své agresivitě neustával ani při naložení do služebního vozu, kdy kopal kolem sebe a ničil vybavení. Sourozenci byli převezeni do nemocnice na ošetření po donucovacích prostředcích. Orientační dechová zkouška potvrdila u mladíka přítomnost alkoholu v dechu. Nadýchal 1,35 promile. Ze svého jednání se budou zpovídat před přestupkovou komisí, kam byla událost postoupena.