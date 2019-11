Aktivisté šplhali po budovách těžební společnosti

Protest proti prodeji elektrárny Počerady vyjádřili aktivisté z Limity jsme my svérázně. Se svými transparenty se pověsili na výškové budovy společnosti Sev.en Energy v Mostě. Vnikli přitom do prostor budovy soukromé společnosti přes ochranku i vstupní turnikety. Jejich hlavním zájmem podle mluvčí aktivistů bylo upozornit na prodej elektrárny Počerady členy Uhelné komise, která dnes zasedá. Aktivistům se nelíbí, že by stát prodal elektrárnu s největším výkonem a tím pádem i nejvyšším množstvím emisí soukromé firmě. Protest byl nenásilný a trval přesně tak dlouho, dokud si transparentů nevšimla všechna dostupná média. Mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová odsunula celou akci do roviny přestupku, jenž není nutné komentovat. „Nemá cenu vést diskuzi s fanatiky a výtržníky, každý bojuje za zdravé životní prostředí po svém – zatímco jedni porušují zákony a exhibují v médiích, my investujeme miliardy do ekologizace a přírodně blízké rekultivace,“ prohlásila během krátké demonstrace názoru aktivistů z Limity jsme my. „Měli by raději studovat nebo pracovat. Tak se dá totiž změnit budoucnost a ne šplháním po cizím majetku,“ komentovala akci jedna z procházejících žen. Jinak se akce se zájmem veřejnosti přímo na místě nesetkala. Po ukončení akce odvedli přítomní policisté aktivisty k dalším úkonům na nedaleké ředitelství PČR Most. Jedná se o přestupek, za který aktivisty stihne pravděpodobně pokuta.