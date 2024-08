Areál na Lomské se musí opravit, jinak je ohrožena fotbalová škola

Společnost SPORTaS, s. r. o., žádá o dotaci z výzvy Národní sportovní agentury, a to na projekt Rekonstrukce sportovního areálu Lomská. Žádost se týká hřiště s umělým povrchem a rekonstrukce budovy původních šaten. Náklady jsou odhadnuty na cca 30 mil. Kč, přičemž finanční spoluúčast žadatele je stanovena na 30 %. Rada města Litvínova doporučuje zastupitelům schválit spolufinancování projektu ze zdrojů města Litvínova do maximální částky 9,5 mil. Kč. Jako důvod své žádosti jednatel společnosti Petr Vopat uvedl, že sportovní areál je ve špatném technickém stavu. Hřiště s umělým povrchem je podle podmínek Fotbalové asociace ČR nevyhovující pro soutěžní utkání a má udělenou certifikaci pro soutěžní utkání pouze do 31. prosince letošního roku. Bez certifikace je téměř nemožné fungování Fotbalové školy Litvínov. Budova původních šaten je nezateplená a ve špatném technickém stavu, který neodpovídá současným potřebám jako zázemí pro sportoviště a fotbalový klub.