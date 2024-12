Avízo KZ: Krajská zdravotní uzavře očkovací centrum v ústecké Masarykově nemocnici

Krajská zdravotní uzavře očkovací centrum v ústecké Masarykově nemocnici, naposledy můžete přijít 17. prosince.

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) uzavře v pavilonu „I“ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem očkovací centrum poskytující osobám starším 12 let očkování proti nemoci COVID-19 novou vakcínou a proti chřipce. Naposledy bude pracoviště ve 2. nadzemním podlaží v pavilonu „I“ pro veřejnost otevřeno v úterý 17. prosince 2024 od 7.00 do 18.00 hodin, s polední přestávkou 12:30 – 13:00 hodin. Přijít můžete bez objednání a registrace.

Podle aktuální situace je zřejmé, že možnost podstoupit vakcinaci proti uvedeným infekčním onemocněním většina zájemců již využila. S požadavky na očkování se mohou lidé nadále obracet na své praktické lékaře.