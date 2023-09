Berenika Peštová: vzít volební právo seniorům? Naprostá drzost a urážka!

V poslední době se stále častěji objevují názory na omezení volebního práva seniorů. Argumentem například je, že tato věková skupina často rozhoduje o věcech, které se jí již vůbec nebudou týkat a kterým ani nerozumí, protože doba letí dopředu raketovým tempem. Nebo také to, že velké množství seniorů už si uvědomuje, že většiny věcí, o kterých se v kampaních mluví se nedožijí, a bohužel už často ani nejsou mentálně natolik ve formě, aby dokázali přemýšlet, co bude dobré pro jejich potomky a zaměřují se na svůj vlastní aktuální blahobyt. Co snahám o zamezení seniorům volit, říká poslankyně parlamentu za Mostecko Berenika Peštová?

„Tak to je naprostý vrchol a troufám si říci, že až hyenismus. Do kterého roku se to vracíme? “Demokraté „ by rádi omezili seniory na jejich ústavních právech? Tak nejdřív korespondenční volba, pak elektronická volba a teď strop na věk? Absurdní je, že věková skupina, která o této, s prominutím pitomosti přemýšlí, si neuvědomuje, že žije z hodnot, které vytvořili právě tito senioři. Navíc i oni sami také jednou budou v seniorském věku a pochybuji, že se volebního práva budou chtít ze stejných důvodů, kterými teď argumentují, vzdát. Stejně zvrácený je druhý extrém a to přiznání volebního práva patnáctiletým. Nějak to celé postrádá logiku. Čechům, kteří celá léta žijí a pracují v cizině, se poskytuje maximální servis aby mohli volit ze zahraničí (a v poslední době se navíc uvažuje o korespondenční volbě), tak senioři žijící a pracující ve své zemi nebudou moci využít demokratické a ústavní právo, které zde mají? Jen proto, že se „provinili“ svým věkem? Když jsem si poslední úvahu na toto téma, navíc s drzým titulkem „Konec gerontokracie“ přečetla, nevěřila jsem svým očím. Doufám, že určení maximální věkové hranice volebního práva, je z oblasti sci-fi. A argument, že ti starší pracující v dobách komunismu se zrovna nepředřeli a je třeba poukázat na to, že by se ve správnou chvíli měla štafeta předat dál a pustit ke kormidlu mladé, považuji za hrubou urážku seniorů.“

Podle ústavy a listiny základních práv a svobod: „Mají právo volit všichni zletilí občané ČR bez jakýchkoliv omezení…“. Doufejme, že šílené snahy některých (zatím) mladých kreativců, pro které jsou senioři noční můrou, na výsostném právu demokracie nic nezmění.