Bral bonbony i koloběžku

Mostečtí policisté objasnili několik skutků, které má mít podle nich na svědomí jedna osoba. Jedná se o 36letého muže. V polovině dubna měl v Litvínově násilím poškodit dveře jedné z tamních prodejen s výdejním místem, do které vstoupil. Při odchodu si podle policistů nesl odcizený notebook za 4 tisíce korun. Elektroniku prý prodal za tisícovku jiné osobě a peníze použil pro svoji potřebu. Do jednoho z litvínovských supermarketů se vydal na „nákup“ bonbónů. Přestože v minulosti za majetkové delikty pobýval ve vězení, tak měl 72 kusů balení cukrovinek uschovat do zavazadla a projít přes pokladnu. Neunikl ovšem pozornosti ostrahy obchodu, zalekl se a zboží za částku přesahující 2 tisíce korun nechal ležet a utekl. Místní policisté ovšem muže na základě osobní znalosti ztotožnili. V jiné mostecké prodejně s drogerií se zřejmě změřil na parfémy lepší značky. Dva kusy za částku 2 tisíce korun měl uschovat do svého oděvu a bez zaplacení odejít. I v tomto případě strážci zákona věděli, o jakou osobu se jedná. Pokušení muže přišlo i první májový den v poledních hodinách. V obci na Mostecku měl neoprávněně vniknout na cizí pozemek rodinného domu. Podle vyšetřovatele ze zahrady odcizil elektrokoloběžku. Majiteli věci způsobil škodu za 16 tisíc korun. Mostečan ji údajně prodal za 2 tisíce a finance utratil. Od policistů si převzal sdělení obvinění ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a krádež. V současné době je umístěn ve vazební věznici, kam ho poslal soud na základě podnětu kriminalistů. Za jeho čiperné jednání mu hrozí v případě uznání viny další tříletý pobyt za mřížemi.