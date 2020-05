Chcete pracovat u Městské policie v Mostě jako asistent prevence kriminality? Máte nyní možnost

Město Most v rámci projektu „Most – asistenti prevence kriminality pro sociálně vyloučené lokality“ vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Minimální požadavky pro uchazeče/ku o pozici APK

• uchazeč/ka musí být starší 18 let,

• minimálně ukončené základní vzdělání,

• dobré komunikační schopnosti,

• fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost (pěší výkon služby),

• svéprávnost, bezúhonnost, beztrestnost,

• trvalé bydliště v Mostě.

Výhodou pro uchazeče/ku je

• znalost místních sociálně vyloučených lokalit a romské komunity,

• praxe v oblasti ochrany veřejného pořádku.

Nabízíme

• dobré platové podmínky,

• podporující pracovní kolektiv,

• zaměstnanecké benefity:

– stravenky 80 Kč,

– 5 týdnů dovolené,

– výcvik sebeobrany.

Datum nástupu 1. 7. 2020. Pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2020. Jedná se o dvousměnný provoz – ranní a odpolední směny. Uchazeči o pozici asistenta, asistentky prevence kriminality se osobně dostaví do služebny asistentů prevence kriminality v Pasáži u Lva v ulici Radniční (pod magistrátem) každý všední den od 12:30 – 13:00. Zájemci mohou také kontaktovat manažerku prevence kriminality Ing. Veroniku Louckou veronika.loucka@mesto-most.cz. Termín přihlášení do výběrového řízení je do 5. 6. 2020.

„Most – asistenti prevence kriminality pro sociálně vyloučené lokality“ Projekt realizuje statutární město Most – městská policie a je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR z Programu prevence kriminality na rok 2020.