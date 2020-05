Mezeum veteránů v Litvínově zahájí tuto sobotu sezónu

Muzeum historických vozidel provozovaný spolkem Veteráni Litvínov na nádraží v Litvínově se 30. května otevře opět veřejnosti.

OTVÍRACÍ DOBA

sobota – neděle

10:00 – 17:00h

VSTUPNÉ

Děti do 6 let: zdarma

Děti od 6 let 30 Kč

Dospělí: 70 Kč

Důchodci nad 75let a držitelé ZTP: 30 Kč

Několikrát do roka se expozice muzea promění, a proto každá další prohlídka návštěníka, který se vrátí, mile překvapí.

(Po telefonické domluvě je možné navštívit muzeum i v jiné dny. Tel.: 774 085 015)

Spolek Veteráni Litvínov vznikl 9.4.2016 z iniciativy Tomáše Urbana. Prostor pro expozici poskytla firma Profimetal ve staré nádražní budově, která je rozdělena do dvou částí.

Od roku 2016 se pravidelně brány muzea otvírají na sklonku března a na rozhraní října a listopadu se zavírají. Výstavní prostory muzea jsou volně přístupné široké veřejnosti.